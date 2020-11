Juventus | finisce l’era Chiellini | ritiro più vicino?

Leggi su tuttojuve24

(Di giovedì 19 novembre 2020) Sembra ieri, ma purtroppo non lo è. Giorgioè bianconero dal 2004, anche se solo dall’anno successivo, dopo un prestito alla Fiorentina, ha calcato i campi da gioco con la. 389 presenze e 27 gol, numeri da record per il difensore, che all’età di 36 anni sembra sempre piùal. Se da una parte c’è Buffon, uno dei portieri più forti della storia, che a 42 anni gioca ancora a calcio come riserva, dall’altra c’è, che di ruolo fa il difensore. Chi ha giocato in quel ruolo lo sa, serve una prestanza fisica importante, ma soprattutto serve essere sempre al top della forma. Un errore sotto porta non vale minimamente come un errore in difesa. LEGGI ANCHE: Calciomercato, Paratici ha deciso: ecco l'erede diLEGGI ...