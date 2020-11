Cucina | un errore può essere ‘fatale’ | come evitare un pericolo terrificante

Leggi su altranotizia

(Di giovedì 19 novembre 2020) Lo fai anche tu? Beh, da adesso ci rinuncerai. Unche puòfatale ine che costituisce un’ per chi sta ai fornelli ‘Faccio una frittata’: è una frase che si usa spesso e che può assumere significati diversi. Possiamo intendere che stiamo per sbattere delle uova erle, oppure che stiamo per fare un ‘pasticcio’. Ecco, di pasticci se ne possono fare tanti in. Ci sono dei pericoli, infatti, che spesso vengono sottovalutati e che magari anche tu, che in questo momento stai leggendo questo articolo, non hai mai preso in considerazione. Ilche si nasconde in‘Sbagliare’ inpuò significare non solo ...