Covid, frenano i nuovi ricoveri ordinari e in terapia intensiva. I DATI (Di giovedì 19 novembre 2020) Sono 36.176 i nuovi contagi in Italia, a fronte di 250.186 tamponi giornalieri (ieri 234.834). I ricoverati con sintomi sono 33.610 (+106), mentre il giorno precedente si era registrato un aumento di +430. Le persone in terapia intensiva sono 3.712 (+42), mentre il giorno prima si era registrato un incremento di 58 unità Leggi su tg24.sky (Di giovedì 19 novembre 2020) Sono 36.176 icontagi in Italia, a fronte di 250.186 tamponi giornalieri (ieri 234.834). I ricoverati con sintomi sono 33.610 (+106), mentre il giorno precedente si era registrato un aumento di +430. Le persone insono 3.712 (+42), mentre il giorno prima si era registrato un incremento di 58 unità

