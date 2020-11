Assegno unico famiglia 2021: a chi spetta, importi, come funziona, novità Legge di bilancio (Di giovedì 19 novembre 2020) Arriva nel 2021 l’Assegno unico famiglia: saltato nella precedente manovra, è pronto a fare capolino a partire dal prossimo anno. La prestazione è stata ufficialmente introdotta nella Legge di bilancio 2021 nel pacchetto famiglia. Nel testo sono presenti le risorse stanziate. Per le specifiche arriverà un provvedimento apposito. E notizia delle ultime ore è che questo Assegno universale non esclude la possibilità di poter richiedere anche il bonus bebè 2021, che è stato rinnovato comunque. A rassicurare sull’introduzione di questo sussidio per le famiglie italiane erano stati tempo fa il premier Giuseppe Conte e il ministro dell’economia Roberto Gualtieri in persona, nella conferenza stampa di presentazione della ... Leggi su leggioggi (Di giovedì 19 novembre 2020) Arriva nell’: saltato nella precedente manovra, è pronto a fare capolino a partire dal prossimo anno. La prestazione è stata ufficialmente introdotta nelladinel pacchetto. Nel testo sono presenti le risorse stanziate. Per le specifiche arriverà un provvedimento apposito. E notizia delle ultime ore è che questouniversale non esclude la possibilità di poter richiedere anche il bonus bebè, che è stato rinnovato comunque. A rassicurare sull’introduzione di questo sussidio per le famiglie italiane erano stati tempo fa il premier Giuseppe Conte e il ministro dell’economia Roberto Gualtieri in persona, nella conferenza stampa di presentazione della ...

