Roma. ‘Vi prego aiutateci, è diventato un diavolo’: così due genitori vivevano nell’incubo. Arrestato figlio violento (Di mercoledì 18 novembre 2020) “ E’ diventato un diavolo” così un padre ha invocato, in uno degli episodi in cui il figlio si è scagliato contro i propri genitori, l’aiuto della Polizia di Stato, con la voce rotta dal pianto. I fatti “Vi prego aiutateci non riusciamo più a gestirlo”. E’ questa l’odissea di due anziani genitori, iniziata circa quattro anni fa, quando L.L., 50enne originario di Grottaglie, spesso offuscato dall’abuso di alcol, ha iniziato a sottoporre la madre, 79enne e il padre 82enne a forme di violenza psichica e psicologica pressochè quotidiana, insultandoli e aggredendoli fino a scaraventarli in terra. Il 50enne, già Arrestato nel 2019 e che nel frangente aveva beneficiato della sospensione condizionale della pena, nell’ottobre scorso, ubriaco, si è di nuovo ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di mercoledì 18 novembre 2020) “ E’un diavolo”un padre ha invocato, in uno degli episodi in cui ilsi è scagliato contro i propri, l’aiuto della Polizia di Stato, con la voce rotta dal pianto. I fatti “Vinon riusciamo più a gestirlo”. E’ questa l’odissea di due anziani, iniziata circa quattro anni fa, quando L.L., 50enne originario di Grottaglie, spesso offuscato dall’abuso di alcol, ha iniziato a sottoporre la madre, 79enne e il padre 82enne a forme di violenza psichica e psicologica pressochè quotidiana, insultandoli e aggredendoli fino a scaraventarli in terra. Il 50enne, giànel 2019 e che nel frangente aveva beneficiato della sospensione condizionale della pena, nell’ottobre scorso, ubriaco, si è di nuovo ...

