Michael B. Jordan è l’uomo più sexy del mondo: ecco chi è (Di mercoledì 18 novembre 2020) Dopo Idris Elba e John Legend, è la volta di Michael B. Jordan. È lui il prescelto di quest’anno, colui che la rivista americana “People” ha incoronato come l’uomo più sexy del mondo. Non solo per il suo fascino e la sua bellezza, ma anche per la gentilezza e l’impegno nel promuovere Hollywood una maggiore diversità e inclusione oltre che per la battaglia nel movimento #blacklivesmatter. Alle elezioni presidenziali americane si è schierato con Joe Biden. Trentatré anni, fisico scolpito, dopo esser diventato celebre per aver dato il volto ai cattivi della Marvel – uno su tutti, quello di Black Panther – ha impersonato il giovane Adonis in Creed, affermandosi come uno degli attori più richiesti del momento. Nato in California e cresciuto nel New Jersey, ha iniziato la sua carriera nel 1999 con la serie ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 18 novembre 2020) Dopo Idris Elba e John Legend, è la volta diB.. È lui il prescelto di quest’anno, colui che la rivista americana “People” ha incoronato comepiùdel. Non solo per il suo fascino e la sua bellezza, ma anche per la gentilezza e l’impegno nel promuovere Hollywood una maggiore diversità e inclusione oltre che per la battaglia nel movimento #blacklivesmatter. Alle elezioni presidenziali americane si è schierato con Joe Biden. Trentatré anni, fisico scolpito, dopo esser diventato celebre per aver dato il volto ai cattivi della Marvel – uno su tutti, quello di Black Panther – ha impersonato il giovane Adonis in Creed, affermandosi come uno degli attori più richiesti del momento. Nato in California e cresciuto nel New Jersey, ha iniziato la sua carriera nel 1999 con la serie ...

Il 2020 non è stato un year in fashion comune. Ma si sa: il cambiamento è l'essenza stessa della moda. A decretare quali sono stati gli eventi che hanno plasmato ...

Il noto magazine People quest'anno assegna il suo riconoscimento di Sexiest man alive all'attore 33enne, noto soprattutto per aver interpretato Erik in Vlack Panther e Adonis in Creed - Nato per comba ...

