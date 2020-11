La premier scozzese annuncia il lockdown in 11 contee | “L’obiettivo è avere un impatto positivo prima di Natale”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di martedì 17 novembre 2020) Dal pomeriggio del venerdì 20 novembre quasi metà della popolazioneentrerà in un. L’esecutivo locale, guidato dal Primo Ministro indipendentista Nicola Sturgeon, aveva seguito finora una strategia diversa rispetto al confinamento nazionale imposto dal governo centrale di Boris Johnson in Inghilterra. Sturgeon hato oggi il passaggio al livello 4 d’allerta coronavirus, il più grave nella scala introdotta in loco, in 11 diversi territori scozzesi, inclusa la maggiore area urbana, quella di Glasgow. Le misure prevedono lo stare in smartworking il più possibile, il divieto di visitare le case di altre persone, limita a sei il numero massimo di parenti che si possono incontrare e lascia aperti sotto i negozi essenziali, chiudendo parrucchieri, estetisti, palestre, ...