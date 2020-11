Bruno Vespa ad Agorà | “Mussolini ha avuto un consenso incredibile in Italia per le sue opere sociali” È bufera su Twitter

(Di martedì 17 novembre 2020) Doveva essere un’innocua marchetta pubblicitaria quella di, questa mattina, nel salotto di Luisella Costamagna. Il giornalista e padrone di casa di Porta a porta si trovava ad Agorà per promuovere infatti la sua nuova uscita in libreria “Perché l’amò Mussolini”, secondo capitolo del ciclo sul fascismo, inaugurato lo scorso anno con la pubblicazione di “Perché l’diventò fascista”. Il giornalista ha infatti spiegato all’inizio dell’intervento che il prossimo anno dovrebbe uscire sempre per Mondadori e Rai Libri il terzo capitolo dedicato a “perché Mussolini ha distrutto l’”. Le parole però che hanno portatoad ...

LegaSalvini : ++ QUESTA SERA IL CAPITANO OSPITE DA BRUNO VESPA ++ ??Appuntamento alle ore 23:30, a #portaaporta. - Noiconsalvini : ++ QUESTA SERA IL CAPITANO OSPITE DA BRUNO VESPA ++ ??Appuntamento alle ore 23:30, a #portaaporta. - egos23 : RT @cesareporto: Ogni tot Bruno Vespa sente il bisogno di ricordarci il perché lui faccia tanto schifo - GradCarre : RT @FabrizioDelpret: Secondo Bruno Vespa, Mussolini “ha creato i contratti nazionali, la settimana di 40 ore lavorative, l’INPS”. Allora:… - maplewhite1912 : RT @JTelmont_: I libri di Giorgio Gori e Bruno Vespa, i regali che non possono mancare sotto l'albero di Natale di ogni famiglia italiana. -

Ultime Notizie dalla rete : Bruno Vespa

Bruno Vespa è finito nel mirino delle critiche sul web per una sua frase su Benito Mussolini pronunciata durante la trasmissione ‘Agorà’. Il ...Melania, bella e bella, altroché, simpatica meno: non solo il maligno gossip, ma una buona metà dei media, insinuano che sia convolata a nozze con il tycoon, per sguazzare nel lusso, in cambio di form ...