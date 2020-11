Dal Pino: “La Serie A andrà avanti anche con un nuovo lockdown nazionale” (Di lunedì 16 novembre 2020) Il presidente Dal Pino sulla Serie A: “Non vedo i motivi per interrompere la stagione. Al Governo chiediamo ristori”. ROMA – Il presidente Dal Pino smentisce l’ipotesi di un nuovo stop della Serie A in caso di un lockdown generalizzato. “Non vedo i motivi per interrompere la stagione – sottolinea il numero uno del nostro campionato, riportato da La Gazzetta dello Sport – la Serie A continuerà anche con una nuova chiusura totale“. Dal Pino: “Al Governo chiediamo ristori” Il presidente Dal Pino si sofferma anche sul dialogo con il Governo: “Quest’anno abbiamo perso circa 600 milioni di euro, dovuto alle misure ... Leggi su newsmondo (Di lunedì 16 novembre 2020) Il presidente DalsullaA: “Non vedo i motivi per interrompere la stagione. Al Governo chiediamo ristori”. ROMA – Il presidente Dalsmentisce l’ipotesi di unstop dellaA in caso di ungeneralizzato. “Non vedo i motivi per interrompere la stagione – sottolinea il numero uno del nostro campionato, riportato da La Gazzetta dello Sport – laA continueràcon una nuova chiusura totale“. Dal: “Al Governo chiediamo ristori” Il presidente Dalsi soffermasul dialogo con il Governo: “Quest’anno abbiamo perso circa 600 milioni di euro, dovuto alle misure ...

