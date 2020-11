Bologna, guarda che Barrow: in gol in Gambia-Gabon (VIDEO) (Di lunedì 16 novembre 2020) Finora in campionato ha segnato due reti in sette partite. Ma è in Nazionale che Musa Barrow si sta superando con il gol decisivo che ha deciso il match tra il Gambia e il Gabon. Un buon biglietto da visita in vista della ripresa del campionato con Sinisa Mihajlovic che avrà studiato con attenzione la prestazione del suo attaccante. La Sampdoria – prossima avversaria dei rossoblù – è avvertita. SportFace. Leggi su sportface (Di lunedì 16 novembre 2020) Finora in campionato ha segnato due reti in sette partite. Ma è in Nazionale che Musasi sta superando con il gol decisivo che ha deciso il match tra ile il. Un buon biglietto da visita in vista della ripresa del campionato con Sinisa Mihajlovic che avrà studiato con attenzione la prestazione del suo attaccante. La Sampdoria – prossima avversaria dei rossoblù – è avvertita. SportFace.

VIDEO - La doppietta di Barrow in Gambia-Gabon 2-1: l'attaccante punta ad una maglia da titolare contro la Sampdoria ...

