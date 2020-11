De Luca: da giallo a rosso in 72 ore, il ministero spieghi cosa è successo (Di domenica 15 novembre 2020) La Campania 'nel giro di 72 ore è passata da zona gialla a zona rossa. Una decisione che ha lasciato delle zone d'ombra. Il ministero dica cosa è accaduto'. Lo ha detto il presidente della Giunta ... Leggi su leggo (Di domenica 15 novembre 2020) La Campania 'nel giro di 72 ore è passata da zona gialla a zona rossa. Una decisione che ha lasciato delle zone d'ombra. Ildicaè accaduto'. Lo ha detto il presidente della Giunta ...

tangoverotwit : RT @mattinodinapoli: De Luca da Fazio: Campania da giallo a rosso in 72 ore, il ministero spieghi cosa è successo - ninoBertolino : RT @mattinodinapoli: De Luca da Fazio: Campania da giallo a rosso in 72 ore, il ministero spieghi cosa è successo - mattinodinapoli : De Luca da Fazio: Campania da giallo a rosso in 72 ore, il ministero spieghi cosa è successo - groundrace : @Luca_Gualtieri1 penso nel post covid-19 il blu andrà di moda e sarà più attrattivo del giallo iperconnesso... - rumoredellanima : @stanzaselvaggia Posso dirti? De Luca ha gestito questa situazione a colpi di video da showman per mancanza di show… -