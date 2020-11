Coronavirus, in Francia oltre 1.000 ricoveri nel primo weekend del lockdown. Il capo dell’Oms: «Non è troppo tardi per fermare l’ondata» (Di martedì 3 novembre 2020) Coronavirus in Italia e nel Mondo: ultime notizie (2 novembre)Francia EPA/YOAN VALAT Lunghe code nella stazione di Lione poco prima dell’inizio del lockdown su tutta la FranciaIn Francia l’aumento dei contagi non frena a tre giorni dall’inizio del nuovo lockdown. I nuovi casi di Coronavirus sono stati 51.518 nelle ultime 24 ore, un nuovo record nonostante nel weekend anche in Francia si effettuino meno tamponi che nel resto della settimana. Aumentati di oltre 1.000 i ricoveri, per la quarta volta negli ultimi otto giorni riporta il Guardian, mentre i morti nell’ultimo giorno sono stati 416. In totale secondo i dati della Johns Hopkins University i contagi in ... Leggi su open.online (Di martedì 3 novembre 2020)in Italia e nel Mondo: ultime notizie (2 novembre)EPA/YOAN VALAT Lunghe code nella stazione di Lione poco prima dell’inizio delsu tutta laInl’aumento dei contagi non frena a tre giorni dall’inizio del nuovo. I nuovi casi disono stati 51.518 nelle ultime 24 ore, un nuovo record nonostante nelanche insi effettuino meno tamponi che nel resto della settimana. Aumentati di1.000 i, per la quarta volta negli ultimi otto giorni riporta il Guardian, mentre i morti nell’ultimo giorno sono stati 416. In totale secondo i dati della Johns Hopkins University i contagi in ...

fattoquotidiano : Coronavirus, in Francia calano i contagi: sono 35mila, 10mila in meno rispetto a 7 giorni fa. Australia: zero casi… - MediasetTgcom24 : Covid, in Francia nuovo picco di casi: oltre 52mila contagi e 416 morti #CORONAVIRUS - LaStampa : Coronavirus, in Francia i nuovi casi tornano sopra quota 50.000. Record di contagi in Spagna: 55.019 - Lisa_Salustri : RT @meleonoray: Ho 20 anni e ho paura del mondo. Ma dove stiamo finendo? Siamo all'interno di una pandemia mondiale, a cui si aggiungono g… - sararandaaa : RT @meleonoray: Ho 20 anni e ho paura del mondo. Ma dove stiamo finendo? Siamo all'interno di una pandemia mondiale, a cui si aggiungono g… -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus Francia Coronavirus, Francia: oltre 52mila nuovi contagi, 416 morti. Cts: “La seconda ondata non sarà… Il Fatto Quotidiano Covid, Francia sopra i 52mila casi. In Gran Bretagna arriva il lockdown

Mentre i morti di Covid-19 nel mondo hanno superato il muro dei 1,2 milioni, la seconda ondata dei contagi ormai è così forte da avere incrinato anche le ultime difese erette ...

Perché in Lombardia l'epidemia di Covid-19 ha colpito di più?

Dai numeri pare evidente: dopo essere stata l’area più colpita dalla pandemia di Covid-19 durante la prima ondata in primavera ... di capire perché l’Italia avesse più casi della Francia, della ...

Mentre i morti di Covid-19 nel mondo hanno superato il muro dei 1,2 milioni, la seconda ondata dei contagi ormai è così forte da avere incrinato anche le ultime difese erette ...Dai numeri pare evidente: dopo essere stata l’area più colpita dalla pandemia di Covid-19 durante la prima ondata in primavera ... di capire perché l’Italia avesse più casi della Francia, della ...