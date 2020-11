Covid-19 riparte in autunno | vuol dire che il coronavirus è stagionale?

Leggi su wired

(Di lunedì 2 novembre 2020)-19 torna a galoppare con l’inizio della seconda ondata di questa epidemia. Un’emergenza infinita, per l’impatto che sta avendo sulla vita di tutti noi, ma non per questo necessariamente costante: molte malattie, d’altronde, hanno un andamento, picchi di contagi seguiti da mesi in cui i virus (o i batteri) sembrano darci tregua, per poi tornare a colpire impietosamente al termine del ciclo delle stagioni. Un fenomeno comunissimo, antico come il mondo, eppure ancora misterioso. Conci troviamo di fronte a qualcosa di simile? E se fosse così, cosa possiamo aspettarci nei prossimi mesi? Stagione che vai, malattia che trovi Quel che è certo è che la stagionalità delle malattie è uno di quei temi della medicina che stiamo scoprendo di aver trascurato per ...