Covid, crisi respiratoria mentre è in isolamento: morto a 55 anni appena arrivato al pronto soccorso (Di domenica 1 novembre 2020) In solo 24 ore sono ben 117 i nuovi casi a Terni , mentre gli attualmente positivi sono ben 939. Ma ieri sono stati registrati due decessi, quello di una donna di 66 anni rumena che si trovava in ... Leggi su leggo (Di domenica 1 novembre 2020) In solo 24 ore sono ben 117 i nuovi casi a Terni ,gli attualmente positivi sono ben 939. Ma ieri sono stati registrati due decessi, quello di una donna di 66rumena che si trovava in ...

Adnkronos : M5S, fonti: 'Grave che Di Battista chieda voto su secondo mandato con crisi covid' - CarloCalenda : La crisi Covid è essenzialmente una crisi di funzionamento dello Stato. Lo Stato non riesce più a proteggere i citt… - Agenzia_Italia : Crisi più pesante per le donne, il 56% dei posti di lavoro persi è loro - TgrRai : RT @TgrSicilia: La festa di ognissanti ai tempi del covid. niente folla nei cimiteri di palermo e di catania. visite ai defunti a piccoli g… - AleksLepri : RT @RadioSavana: Conte come Caronte: sta traghettando l'Italia verso l'inferno. Ascoltate le sue parole di trenta giorni fa: 'In questo mom… -