Un’Africa sempre più a trazione rinnovabile: il solare di Namibia e Botswana (Di sabato 31 ottobre 2020) Roma, 31 ott – Sono sempre più le nazioni dell’Africa che utilizzano fonti rinnovabili per coprire il loro fabbisogno di energia. Questo è molto positivo perchè non solo l’elettricità prodotta aumenta le loro possibilità di sviluppo, ma questo avviene anche nel rispetto dell’ambiente. L’ultimo esempio in tal senso viene dal sud del continentee, dove Namibia e Botswana stanno collaborando con l’agenzia americana Power Africa alla costruzione di centrali solari per un totale di capacità installata pari a cinquemila megawatt. Obiettivo ridurre le importazioni Al momento entrambe le nazioni importano elettricità dal Sudafrica, ma questo non è sostenibile non solo perchè la società statale sudafricana Eskom ha centrali a carbone molto ... Leggi su ilprimatonazionale (Di sabato 31 ottobre 2020) Roma, 31 ott – Sonopiù le nazioni dell’Africa che utilizzano fonti rinnovabili per coprire il loro fabbisogno di energia. Questo è molto positivo perchè non solo l’elettricità prodotta aumenta le loro possibilità di sviluppo, ma questo avviene anche nel rispetto dell’ambiente. L’ultimo esempio in tal senso viene dal sud del continentee, dovestanno collaborando con l’agenzia americana Power Africa alla costruzione di centrali solari per un totale di capacità installata pari a cinquemila megawatt. Obiettivo ridurre le importazioni Al momento entrambe le nazioni importano elettricità dal Sudafrica, ma questo non è sostenibile non solo perchè la società statale sudafricana Eskom ha centrali a carbone molto ...

matteo_melloni : Mio padre nato in Adis Abeba ai periodi dell'impero e mia nonna rimasta in Africa fino al '65 mi hanno sempre detto… - ParisiSonia : @PaoloTurci @Adnkronos Ha fatto SEMPRE il medico e lo fa in Africa (un posto tosto dove lavorare) - cinema_ccp : @GiuseppeConteIT Basta sbarchi abusivi lo diciamo da tempo, sia per emergenza sanitaria che per legalità, se vado i… - VoxClamantis5 : @WinMan5 un mondi di gente che crede che si possa partire, senza avere esperienza di navigazione, dal nord africa c… - StepTNT : @keep4evercalm @GiorgiaMeloni Prima di 'sbarco' ci dovresti mettere le politiche imperialiste che la Francia ha da… -

Ultime Notizie dalla rete : Un’Africa sempre L’incubo “africano” e le ipotesi sul ritorno del maltempo Meteo Giornale