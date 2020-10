Questo è il video dell’arresto del terrorista che ha ucciso tre persone a Nizza? No! È di agosto (Di sabato 31 ottobre 2020) Il 29 ottobre 2020 il canale Youtube Disastre Incredible pubblica un video dal titolo «Nizza, attentato Notre Dame: il momento in cui l’aggressore viene arrestato dalla polizia» con la seguente descrizione: «La polizia ha arrestato l’attentatore che ha ucciso tre persone nella chiesa di Notre Dame a Nizza. Ecco il momento in cui viene immobilizzato dagli agenti dopo le urla nei pressi della cattedrale». Molte testate giornalistiche lo hanno pubblicato, ma in realtà si trattava di un altro caso avvenuto in Francia, sempre a Nizza, nell’agosto 2020. Il video falsamente attribuito all’arresto dell’aggressore. Il video risale al 12 agosto 2020 e riguarda ... Leggi su open.online (Di sabato 31 ottobre 2020) Il 29 ottobre 2020 il canale Youtube Disastre Incredible pubblica undal titolo «, attentato Notre Dame: il momento in cui l’aggressore viene arrestato dalla polizia» con la seguente descrizione: «La polizia ha arrestato l’attentatore che hatrenella chiesa di Notre Dame a. Ecco il momento in cui viene immobilizzato dagli agenti dopo le urla nei pressi della cattedrale». Molte testate giornalistiche lo hanno pubblicato, ma in realtà si trattava di un altro caso avvenuto in Francia, sempre a, nell’2020. Ilfalsamente attribuito all’arresto dell’aggressore. Ilrisale al 122020 e riguarda ...

pisto_gol : Tutto questo Maradona l’ha fatto in un solo mondiale. A Mexico86 #TeDiegum - matteosalvinimi : In una cosa questo governo è il numero 1: scaricare le colpe sugli altri. - ferrazza : Leggo di accorati appelli a non far parlare i virologi. Io partirei invece dai politici che, oltre a creare confusi… - 0__0benedetta : RT @jadexhaz: voi non avete la minima idea dei brividi che mi mette ogni volta questo video - Ulisse0672 : RT @RepubblicaTv: La magia di Maradona in timelapse: La magia di Maradona rivive in un time lapse di Lorenzo Ruggiero con le musiche di Ant… -