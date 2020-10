Gli oggetti a rischio contagio COVID-19 (Di sabato 31 ottobre 2020) Indossare la mascherina, rispettare la distanza di sicurezza, lavarsi spesso le mani: sono queste le misure indispensabili per diminuire il rischio di contagio COVID-19. Quali sono però gli oggetti dhe ci circondano che possono veicolare il virus e ai quali bisogna prestare attenzione? Il Mattino fa una lista accurata dei comportamenti da evitare «Sicuramente, scambiarsi il telefono è un altro comportamento da evitare, perché quando uno parla, se è contagiato, la quantità di goccioline emesse cariche di virus è ovviamente maggiore rispetto a quando si respira soltanto». Dunque, mai usare lo stesso telefono, neanche quello fisso a casa. «Va evitato poi lo scambio di bicchieri, posate e bottiglie. Soprattutto tra i giovani, queste abitudini sono comuni. ... Leggi su nextquotidiano (Di sabato 31 ottobre 2020) Indossare la mascherina, rispettare la distanza di sicurezza, lavarsi spesso le mani: sono queste le misure indispensabili per diminuire ildi-19. Quali sono però glidhe ci circondano che possono veicolare il virus e ai quali bisogna prestare attenzione? Il Mattino fa una lista accurata dei comportamenti da evitare «Sicuramente, scambiarsi il telefono è un altro comportamento da evitare, perché quando uno parla, se è contagiato, la quantità di goccioline emesse cariche di virus è ovviamente maggiore rispetto a quando si respira soltanto». Dunque, mai usare lo stesso telefono, neanche quello fisso a casa. «Va evitato poi lo scambio di bicchieri, posate e bottiglie. Soprattutto tra i giovani, queste abitudini sono comuni. ...

Ultime Notizie dalla rete : Gli oggetti Covid, telefonini, asciugamani e banconote: ecco i nascondigli preferiti dal virus Il Messaggero Lockdown, lo strano caso del Galles

Ma il problema vero è stato il divieto per i supermercati di vendere oggetti “non essenziali”. Questa decisione sembrerebbe essere stata presa per due motivi: innanzitutto per ridurre assembramenti e ...

Covid, telefonini, asciugamani e banconote: ecco i nascondigli preferiti dal virus

Bisogna quindi ricordare sempre che gli oggetti di uso comune, come le maniglie delle porte, gli interruttori, i pulsanti dei citofoni o anche degli ascensori, possono essere contaminati. Se non si ...

