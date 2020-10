Che Tempo Che Fa gli ospiti di domenica 1 novembre (Di domenica 1 novembre 2020) Che Tempo Che Fa domenica 1 novembre, gli ospiti: il ministro Franceschini, Paola Cortellesi, I Maneskin, Ambra Angiolini domenica 1 novembre su Rai 3 nuova serata all’insegna di Che Tempo Che Fa e dalla “gang” di Fabio Fazio, conduttore e traghettatore delle diverse anime del programma con l’Anteprima tra le 20 e le 20.30, il Che Tempo Che Fa vero e proprio al centro e il Tavolo dalle 23:00. Accanto a Fabio Fazio le presenze fisse del programma Luciana Littizzetto, Filippa Lagerbåck, Enrico Brignano, Gigi Marzullo, Nino Frassica, Mago Forrest, Ale e Franz e lo spazio d’approfondimento sull’attualità curato da Roberto Saviano. Tutta la trasmissione è anche in live streaming ... Leggi su dituttounpop (Di domenica 1 novembre 2020) CheChe Fa, gli: il ministro Franceschini, Paola Cortellesi, I Maneskin, Ambra Angiolinisu Rai 3 nuova serata all’insegna di CheChe Fa e dalla “gang” di Fabio Fazio, conduttore e traghettatore delle diverse anime del programma con l’Anteprima tra le 20 e le 20.30, il CheChe Fa vero e proprio al centro e il Tavolo dalle 23:00. Accanto a Fabio Fazio le presenze fisse del programma Luciana Littizzetto, Filippa Lagerbåck, Enrico Brignano, Gigi Marzullo, Nino Frassica, Mago Forrest, Ale e Franz e lo spazio d’approfondimento sull’attualità curato da Roberto Saviano. Tutta la trasmissione è anche in live streaming ...

