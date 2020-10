Anna Billò: “Nessun sms da Ilaria D’Amico ma è un grande esempio per me” (Di sabato 31 ottobre 2020) “Considero questa conduzione un passaggio del mio percorso: lavoro in Sky da 16 anni. In passato mi sono sempre criticata molto, ma quando sono diventata mamma ho capito che dovevo ridurre lo stress. Ho la fortuna di fare un lavoro che è la mia passione, devo solo cercare di farlo al meglio senza darmi voti“. Anna Billò, nuova conduttrice della Champions League sui canali Sky Sport, si racconta così in un’intervista al Corriere della Sera. Anna ha preso il testimone da Ilaria D’Amico la quale, però, non le ha ancora inviato nessun messaggio: “Ma la conosco, ha un rapporto pessimo con il telefono – ha precisato Billò -. Per me Ilaria è stata un grandissimo esempio, la trovo una professionista pazzesca, sempre pronta“. E ... Leggi su sportface (Di sabato 31 ottobre 2020) “Considero questa conduzione un passaggio del mio percorso: lavoro in Sky da 16 anni. In passato mi sono sempre criticata molto, ma quando sono diventata mamma ho capito che dovevo ridurre lo stress. Ho la fortuna di fare un lavoro che è la mia passione, devo solo cercare di farlo al meglio senza darmi voti“.Billò, nuova conduttrice della Champions League sui canali Sky Sport, si racconta così in un’intervista al Corriere della Sera.ha preso il testimone daD’Amico la quale, però, non le ha ancora inviato nessun messaggio: “Ma la conosco, ha un rapporto pessimo con il telefono – ha precisato Billò -. Per meè stata un grandissimo, la trovo una professionista pazzesca, sempre pronta“. E ...

59Gian : @CalcioFinanza Bravissima Anna #Billò da quando è passata a condurre la Champion ha più senso pagare il lauto abbonamento a @SkySport - Conrad_MI : @CalcioFinanza Mitica Anna #Billò, la ricordo giovanissma sui campi della serie C a seguire il @GenoaCFC in quei co… - sportli26181512 : #Media #Notizie «Ilaria D’Amico? Da lei nessun messaggio, ma è un esempio»: Dall’Europa League alla Champions Leagu… - Davide_kun85 : RT @CalcioFinanza: Anna #Billò: «Da Ilaria D'Amico nessun messaggio, ma per me è stata un grandissimo esempio, la trovo una professionista… - CalcioFinanza : Anna #Billò: «Da Ilaria D'Amico nessun messaggio, ma per me è stata un grandissimo esempio, la trovo una profession… -