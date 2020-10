Lorenzo Sonego batte Novak Djokovic nei quarti del torneo di Vienna: il numero uno al mondo piegato con un secco 6-2 6-1 (Di venerdì 30 ottobre 2020) Lorenzo Sonego batte nettamente il numero uno del mondo Novak Djokovic nei quarti di finale del torneo Atp di Vienna. L’azzurro si è imposto 6-2, 6-1 sul serbo e in semifinale affronterà il vincente del match tra Dimitrov ed Evans. “È stata la vittoria più importante della mia carriera”, ha commentato l’impresa appena compiuta. “Lui è il migliore al mondo ma oggi ho giocato molto bene – ha ammesso l’azzurro parlando subito dopo il successo – Mi piace questo torneo e mi piacciono le condizioni in cui si gioca. È veramente incredibile e straordinario, ho giocato il miglior match della mia ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 30 ottobre 2020)nettamente iluno delneidi finale delAtp di. L’azzurro si è imposto 6-2, 6-1 sul serbo e in semifinale affronterà il vincente del match tra Dimitrov ed Evans. “È stata la vittoria più importante della mia carriera”, ha commentato l’impresa appena compiuta. “Lui è il migliore alma oggi ho giocato molto bene – ha ammesso l’azzurro parlando subito dopo il successo – Mi piace questoe mi piacciono le condizioni in cui si gioca. È veramente incredibile e straordinario, ho giocato il miglior match della mia ...

Eurosport_IT : MA COSA HA FATTO LORENZO SONEGO ?!?!?!?!?!!? Sconfitto Djokovic in due set (6-2, 6-1) nell'ATP di Vienna e conquis… - SuperTennisTv : Semifinale da Lucky Loser, best ranking e vittoria sul n°1 al mondo. Lorenzo #Sonego sconfigge #Djokovic 6-2 6-1!… - ItaliaTeam_it : HA BATTUTO DJOKOVIIIIIIC! ?????????????? Uno strepitoso Lorenzo #Sonego supera Novak #Djokovic 6-2 6-1 e vola in semifi… - whatsgoingon94 : RT @ItaliaTeam_it: HA BATTUTO DJOKOVIIIIIIC! ?????????????? Uno strepitoso Lorenzo #Sonego supera Novak #Djokovic 6-2 6-1 e vola in semifinale… - maurofodaroni : Lorenzo #Sonego ha battuto Novak #Djokovic. #tennis #Vienna -