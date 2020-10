Jordi Cruijff | “La nuova presidenza del Barcellona dovrà blindare Messi Piquè…”

Leggi su itasportpress

(Di venerdì 30 ottobre 2020), ex giocatore del, è intervenuto per parlare della situazione relativa alladel club catalano, con Font favorito numero uno."SUBITO CAPITOLO"caption id="attachment 1044543" align="alignnone" width="1024", getty/caption"Dovrà subito pensare al rinnovo die costruire la squadra intorno a lui. Senon vorrà rinnovare, bisognerà rifare tutto perché non esiste un altro come l'argentino - ha dichiarato. Dovrà prospettargli un piano di 3-4 anni, in cui ildovrà restare al top. Io futuro direttore sportivo? È un ruolo che mi piacerebbe avere. Mi è sempre ...