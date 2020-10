Federica Nargi oggi | gambe irresistibili sfiorano i 100 mila like | «Sei un miraggio»

Leggi su urbanpost

(Di venerdì 30 ottobre 2020) Compagna di Alessandro Matri, mamma di Beatrice e Sofia e sogno proibito di migliaia di italiani:regalaun ritratto da incorniciare. Ex velina di Striscia la notizia tra le più amate,ha fatto impazzire il pubblico a suon di stacchetti. Di quelli in cui ledella verace romana non potevano passare inosservate. Esattamente come nell’ultimo scatto condiviso su Instagram: un quadro elettrizzante cui la platea social risponde inevitabilmente con un tripudio di “mi piace”. Leggi anche >> Caterina Balivo, “in ghingheri” in terrazza domina la città: dettaglio “grezzo” rovina la magia: straordinaria nella mise autunnale...