F1, Alfa Romeo rinnova Antonio Giovinazzi e Kimi Raikkonen per il Mondiale F1. Confermati i due piloti (Di venerdì 30 ottobre 2020) La Alfa Romeo ha comunicato quale sarà la line-up per il Mondiale F1 2021. Kimi Raikkonen e Antonio Giovinazzi sono stati Confermati al volante delle monoposto del Biscione anche per la prossima stagione, non ci saranno cambiamenti all’interno della scuderia svizzera. La stagione in corso non è stata semplice per l’Alfa Romeo, ma i due piloti restano un punto fermo del programma. Il finlandese Kimi Raikkonen disputerà così la sua 19ma stagione in Formula Uno, il Campione del Mondo 2007 non ha intenzione di smettere nonostante i 41 anni appena compiuti. il 26enne pugliese Antonio Giovinazzi si ... Leggi su oasport (Di venerdì 30 ottobre 2020) Laha comunicato quale sarà la line-up per ilF1 2021.sono statial volante delle monoposto del Biscione anche per la prossima stagione, non ci saranno cambiamenti all’interno della scuderia svizzera. La stagione in corso non è stata semplice per l’, ma i duerestano un punto fermo del programma. Il finlandesedisputerà così la sua 19ma stagione in Formula Uno, il Campione del Mondo 2007 non ha intenzione di smettere nonostante i 41 anni appena compiuti. il 26enne pugliesesi ...

borghi_claudio : Ah sempre giusto per far notare. Sempre in questa asta le tre Alfa Romeo BAT vendute per 15 milioni di dollari - alobatof1 : Alfa Romeo confirma a Kimi Raikkonen y Antonio Giovinazzi para 2021 - pinsaroulette : E la magica coppia Mick-Kimi rimarrà solo nei nostri sogni. ALFA ROMEO RACING PERCHÉ?!? ?? - ncdn_negocios : RT @F1Mister: Oficial: Alfa Romeo renueva a Kimi Raikkonen y Giovinazzi - autosemana : RT @F1Mister: Oficial: Alfa Romeo renueva a Kimi Raikkonen y Giovinazzi -