Cyberpunk 2077, altro gioco rinviato a causa sua: “Non si può competere” (Di venerdì 30 ottobre 2020) Cyberpunk 2077 è uno dei giochi più attesi del momento e con ogni probabilità persino della storia dei videogames. Il suo rinvio ha causato effetti importanti. Sono passati quasi sette anni dall’annuncio di Cyberpunk 2077. Parliamo di uno dei videogames più chiacchierati e attesi del momento e di sempre per tutta l’industria videoludica. Un vero … L'articolo Cyberpunk 2077, altro gioco rinviato a causa sua: “Non si può competere” proviene da Inews.it. Leggi su inews24 (Di venerdì 30 ottobre 2020)è uno dei giochi più attesi del momento e con ogni probabilità persino della storia dei videogames. Il suo rinvio hato effetti importanti. Sono passati quasi sette anni dall’annuncio di. Parliamo di uno dei videogames più chiacchierati e attesi del momento e di sempre per tutta l’industria videoludica. Un vero … L'articolosua: “Non si può competere” proviene da Inews.it.

bizcommunityit : Cyberpunk 2077: dopo 'il crunch non è poi così male' il CEO di CD Projekt RED si scusa con i dipendenti #CEO - Nerdream_it : 'Pronto... Casa #CDProjektRed? Se non fate uscire il gioco prima di subito vi spariamo nelle gambe... Avete capito?… - infoitscienza : Cyberpunk 2077, il nuovo posticipo e le versioni next gen non avranno impatti negativi sui DLC - infoitscienza : CD Projekt RED paga i dipendenti $430 al mese, ma il crunch su Cyberpunk 2077 'non è così male' [Aggiornata] - infoitscienza : Cyberpunk 2077, il CEO si scusa per aver minimizzato il crunch con gli azionisti -