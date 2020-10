Covid Piemonte: didattica a distanza e mezzi al 50% (Di venerdì 30 ottobre 2020) La Regione Piemonte corre ai ripari e si avvia verso la Dad al 100% e una modifica nel carico dei mezzi pubblici. didattica a distanza al 100% alle Superiori, per tutte le classi. E’ il provvedimento su cui sta lavorando in queste ore la Regione Piemonte, che potrebbe adottare una nuova ordinanza al riguardo. In … L'articolo proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek (Di venerdì 30 ottobre 2020) La Regionecorre ai ripari e si avvia verso la Dad al 100% e una modifica nel carico deipubblici.al 100% alle Superiori, per tutte le classi. E’ il provvedimento su cui sta lavorando in queste ore la Regione, che potrebbe adottare una nuova ordinanza al riguardo. In … L'articolo proviene da www.meteoweek.com.

TgLa7 : #Covid_19: anche il Piemonte introduce il coprifuoco dalle 23 alle 5 del mattino, a partire da lunedì 26 ottobre - Agenzia_Ansa : #Covid-19 Il #Piemonte ha deciso per il coprifuoco, scatterà da lunedì 26 ottobre dalle 23 alle 5 del mattino. Nel… - ettamona : @Acidelius Anche queste chiusure? - ettamona : @Agenzia_Ansa @istsupsan Chiudono i pronto soccorso 'piccoli: per poter riempire meglio quelli 'grandi'? Ma non era… - FedericaCalvia : RT @TgLa7: #Covid: #Piemonte, mezzi pubblici al 50% -