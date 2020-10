Borat e l’ironia che sbugiarda gli Stati Uniti

Leggi su spettacolo.periodicodaily

(Di venerdì 30 ottobre 2020) L’arrivo sugli schermi di tutto il mondo di2 ha suscitato scalpore. Nessuno si aspettava, in particolare in questo periodo, l’uscita di un sequel. Ma soprattutto di un sequel in grado di portare ancor più scompiglio e scalpore del primo film. Già nel 2004, le avventure dell’ improbabile giornalista kazako interpretato da Sacha Baron Cohen, non vennero viste di buon occhio da tutti. Una satira, secondo molti, troppo invasiva e pesante che porta spesso più che ad una risata ad un vero e proprio disagio emotivo. Stessa cosa è avvenuta con2, ma in maniera ancor più impegnativa. Il film è una costante condanna alla società moderna americana, mettendone pubblicamente in piazza segreti, vizi e problemi. Un colpo violentissimo ad una comunità che ormai da anni non viene ...