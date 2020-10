Paul Rudd regala biscotti a chi sta votando negli USA per decidere il prossimo presidente (Di venerdì 30 ottobre 2020) L'attore Paul Rudd ha atteso le persone che stavano votando a Brooklyn, regalando biscotti e fermandosi a parlare con i fan. Paul Rudd sta proseguendo la sua campagna per invitare le persone a votare alle elezioni presidenziali americane e online sono apparse delle foto e condiviso un video in cui si mostra l'attore impegnato a distribuire biscotti a chi è in fila. Alcuni fan hanno infatti scritto online: "Sto votando a Brooklyn e Paul Rudd sta consegnando biscotti". Il protagonista di Ant-Man, che è recentemente apparso alla raccolta fondi virtuale Voters Assemble con gli altri membri degli Avengers per sostenere Joe Biden, ha infatti portato dei biscotti ... Leggi su movieplayer (Di venerdì 30 ottobre 2020) L'attoreha atteso le persone che stavanoa Brooklyn,ndoe fermandosi a parlare con i fan.sta proseguendo la sua campagna per invitare le persone a votare alle elezioni presidenziali americane e online sono apparse delle foto e condiviso un video in cui si mostra l'attore impegnato a distribuirea chi è in fila. Alcuni fan hanno infatti scritto online: "Stoa Brooklyn esta consegnando". Il protagonista di Ant-Man, che è recentemente apparso alla raccolta fondi virtuale Voters Assemble con gli altri membri degli Avengers per sostenere Joe Biden, ha infatti portato dei...

clikservernet : Paul Rudd regala biscotti a chi sta votando negli USA per decidere il prossimo presidente - Noovyis : (Paul Rudd regala biscotti a chi sta votando negli USA per decidere il prossimo presidente) Playhitmusic - - Emyli009 : RT @ironmanolan: Paul ?? Rudd ?? che ?? distribuisce ?? biscotti ?? alle ?? fan ?????? - pensierivforme : RT @IR0NLANG: paul rudd che regala biscotti a tutte le persone in fila sotto la pioggia che aspettano di votare, lo amo - sadlauta : yendo a buscar la galletita de Paul Rudd -

Ultime Notizie dalla rete : Paul Rudd Paul Rudd regala biscotti agli americani in fila per le votazioni Everyeye Cinema Paul Rudd regala biscotti agli americani in fila per le votazioni

Paul Rudd continua a essere adorabile anche in periodo di elezioni, regalando biscotti agli americani in fila per registrare il proprio voto.

Matthew Lillard

Matthew Lynn Lillard (Lansing, 24 gennaio 1970) è un attore statunitense, conosciuto principalmente per il ruolo di Shaggy Rogers nella serie di film dedicati a Scooby-Doo e di "Stuart Macher" nell'ho ...

Paul Rudd continua a essere adorabile anche in periodo di elezioni, regalando biscotti agli americani in fila per registrare il proprio voto.Matthew Lynn Lillard (Lansing, 24 gennaio 1970) è un attore statunitense, conosciuto principalmente per il ruolo di Shaggy Rogers nella serie di film dedicati a Scooby-Doo e di "Stuart Macher" nell'ho ...