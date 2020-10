Coronavirus | se i contagi non scendono nuove restrizioni dal 9 novembre

(Di giovedì 29 ottobre 2020) Anche se icontinuano ad aumentare e si è toccato, ieri, un nuovo redord nei numeri don 24991ati e di 205 morti casa Covid, Giuseppe Conte non vuole pianificare, al momento, altre strette. Prima di farlo, infatti, è necessario valutare gli effetti del nuovo Dpcm e serviranno due settimane. Un nuovo lockdown imminente, quindi va smentito. Ma se la curva deinon invertirà la tendenza già lunedì 9potebbe scattare una nuova stretta che potrebbe durare fino a metà dicembre (ma solo se l’epidemia venga rallentata). Se le condizioni, però, dovessero continuare a peggiorare non si può escludere che la stretta arrivi prima del 9. Sia che si attenda il 9, sia che si agisca ...

Una tensostruttura sarà allestita a Grumo Appula, in provincia di Bari, per effettuare i tamponi Covid. La decisione è stata presa per potenziare il servizio nell’area a nord di Bari, visto l’alto num ...anche a seguito della valutazione dell’andamento dei contagi da Covid-19 e dei dettami dell’ultimo Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri. «Abbiamo preferito – afferma il presidente ...