Attentato alla cattedrale di Nizza, gli aggiornamenti in tempo reale

Orrore per l'Attentato alla cattedrale di Nizza provocato da un integralista che ha provocato tre vittime tra cui una donna di 70 anni che sarebbe stata addirittura decapitata, secondo fonti della polizia con gli aggiornamenti in tempo reale. La Francia continua a non avere pace dopo la stretta imposta dal presidente Macron alla diffusione dell'integralismo nel Paese transalpino. L'Attentato di Nizza avvenuto questa mattina intorno alle 9 Un individuo di chiare simpatie integraliste islamiche ha assaltato la cattedrale di Nizza facendo una mattanza al grido di allah Akbar, la polizia lo ha bloccato ma la strage era già avvenuta e ...

