Atlantia | fumata bianca su ASPI | slitta voto scissione | offerta CDP inadeguata

(Di giovedì 29 ottobre 2020) (Teleborsa) –fare l’approvazione dellaparziale di Autostrade per l’Italia, sebbene ritenga che l’presentata dalla cordata capitanata da CDP sia ancoraed insufficiente a valorizzare l’asset. La decisione di eliminare il punto 3 all’ordine del giorno dell’imminente assemblea del 30 ottobre è stata presa in considerazione dello stallo con il MIT e dell’incertezza legata al rinnovo della concessione. il CdA diha quindi deciso di concedere più tempo agli azionisti e riconvocare l’assemblea entro il 15 gennaio 2021. Nel frattempo, la holding che controlladi dice pronta a proseguire le trattative con gli investitori (CDP, Balckstone e Maquarie) ...

Osserv_Impresa : Atlantia giù: su Autostrade è ancora fumata grigia: Il consiglio di amministrazione non dà l'ok alla proposta di Ca… - infoiteconomia : Atlantia giù: su Autostrade è ancora fumata grigia -

Ultime Notizie dalla rete : Atlantia fumata

Teleborsa

Atlantia fa slittare l'approvazione della scissione parziale di Autostrade per l'Italia, sebbene ritenga che l'offerta presentata dalla ...Tutto da rifare e fumata nera per Stefanel. Nel giorno in cui si addensano nubi su Conbipel, verso l'amministrazione straordinaria, si complica anche l'individuazione di un possibile compratore per St ...