Calciomercato Napoli - affarone dal Manchester United | jolly per l’attacco!

Leggi tutta la notizia su spazionapoli

(Di giovedì 16 maggio 2024) Ilstudia i prossimi colpi da mettere a segno nella sessione estiva di mercato. Per, nella giornata odierna, è apparso un nuovo nome intrigante Ilprepara la rivoluzione tecnica in vista della prossima stagione. Il presidente Aurelio De Laurentiis vuole mettersi alle spalle la stagione deludente disputata dai suoi ragazzi, motivo per il quale programma già il mercato della sessione estiva. Il patron azzurro sonda diversi terreni, l’obiettivo è trovare calciatori da cui ripartire, e ad incidere sulle scelte finali sarà anche il prossimo allenatore. Diversi calciatori molleranno la causa azzurra, come Piotr Zielinski, che dopo otto anni passati all’ombra del Vesuvio si vestirà di neroazzurro, e Victor Osimhen, desideroso di cimentarsi in nuove sfide. Nella giornata odierna è stato accostato agli azzurri un nome ...