WTA Roma - semifinali regali nel tabellone femminile | le prime tre del mondo si giocano la finale

(Di giovedì 16 maggio 2024) Nelmaschile degli Internazionali d’Italia ci sono state diverse sorprese e alle fasi finali non sono arrivati diversi giocatori di vertice, anche per le assenze. Al contrario, il tennissta trovando una certa stabilità tra le sue protagoniste. A Madrid erano presenti tre fra lequattro giocatrici del: Iga Swiatek, Aryna Sabalenka ed Elena Rybakina. Asono presenti letre del: sempre Swiatek e Sabalenka a cui si aggiunge Coco Gauff. Rybakina si è assentata dal torneo capitolino per un’influenza e non ha potuto difendere il titolo dello scorso anno, ma è stata “rimpiazzata” comunque da Danielle Collins, una giocatrice che viene da 19 vittorie nelle ultime 20 partite. Nella sessione diurna la prima ...

