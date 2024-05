Beni confiscati alla camorra L’esperienza del Comune di Quarto Primo libro del bene confiscato Casa Mehari

(Di giovedì 16 maggio 2024) . Lunedì 20 maggio (ore 18) la presentazione Arrivano i libri in coedizionee New Media Press. La prima pubblicazione è “deldinella città Metropolitana di Napoli” dal giornalista Ciro Biondi con prefazione di Mario Morcone, assessore regionaleLegalità, Sicurezza e Immigrazione. La presentazione avverrà in occasione del secondo compleanno di, il prossimo 20 maggio alle ore 18 nella sede delin via Nicotera n. 8 a. Parteciperanno Antonio Sabino (sindaco di), Raffaella De Vivo (assessore ...

A Quarto torna “L’Ora Legale”, manifestazione di cortometraggi a tema legalità - A Quarto torna “L’Ora Legale”, manifestazione di cortometraggi a tema legalità - QUARTO – In un luogo simbolo del ripristino della legalità – casa mehari, bene confiscato alla camorra a Quarto, e affidato in gestione ad associazioni di cittadini per l’organizzazione di iniziative ...

La villa di Quarto confiscata al clan Polverino diventa scuola di cucina per ragazzi con sindrome di Down - La villa di Quarto confiscata al clan Polverino diventa scuola di cucina per ragazzi con sindrome di Down - casa mehari, la realtà nata a Quarto in una villa confiscata alla camorra, diventa una scuola di cucina per ragazzi con sindrome di Down.

Quarto, i cortometraggi per la legalità a Casa Mehari - Quarto, i cortometraggi per la legalità a casa mehari - In un luogo simbolo del ripristino della legalità – casa mehari, bene confiscato alla camorra a Quarto, e affidato in gestione ad associazioni di cittadini per l’organizzazione di iniziative sociali e ...