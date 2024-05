Omicidio del fisioterapista Mauro Di Giacomo a Bari in via Tauro: arrestato il presunto assassino, chi è - Omicidio del fisioterapista mauro Di Giacomo a Bari in via Tauro: arrestato il presunto assassino, chi è - La polizia ha arrestato l'uomo ritenuto il presunto assassino di mauro Di Giacomo, fisioterapista ucciso a colpi di pistola a Bari nel dicembre 2023 ...

Arrestato un 60enne di Canosa di Puglia per l'assassino del fiosioterapista Mauro Di Giacomo a Bari - Arrestato un 60enne di Canosa di Puglia per l'assassino del fiosioterapista mauro Di Giacomo a Bari - Una persona è stata fermata dalla polizia a Canosa di Puglia (Bari): potrebbe aver ideato ed eseguito l'omicidio del 63enne, ucciso a colpi di pistola la sera di lunedì… Leggi ...

Fisioterapista ucciso a Bari: un arresto per l'omicidio di Mauro Di Giacomo - fisioterapista ucciso a Bari: un arresto per l'omicidio di mauro Di Giacomo - C'è un arresto per l'omicidio di mauro Di Giacomo, il fisioterapista 63enne ucciso a colpi di pistola lo scorso 18 dicembre nel quartiere Poggiofranco, a Bari. La polizia di Stato sta eseguendo, a ...