Clima - Coldiretti-Cai | il raccolto di grano duro crolla sotto i 3,5 milioni di tonnellate

(Di giovedì 16 maggio 2024) La produzione discenderà quest'annoi 3,5di(rischiando di essere ricordata come la più bassa degli ultimi 10 anni) per effetto della riduzione delle superfici coltivate, causata dalla concorrenza sleale di prodotto straniero, e della siccità che ha colpito le regioni del Sud Italia. È la prima stima a un mese dal via alla trebbiatura diffusa dae Cai - Consorzi Agrari d'Italia in occasione dell'iniziativa “Giornata in campo” a San Lazzaro di Savena (Bologna), nei terreni della SIS - Società Italiana Sementi. Le superfici coltivate si sono ridotte per ildell'11% rispetto all'anno precedente, scendendogli 1,2di ettari – affermano ...