Nicolas Cage sarà Spider-Man Noir nel live action per Amazon

(Di giovedì 16 maggio 2024) MGM+ e Prime Video hanno ordinato una serie per, una seriebasata sul fumetto Marvel-Man, con il premio Oscarcome protagonista. La serie, in sviluppo dallo scorso anno, è firmata da Oren Uziele Steve Lightfoot che fungeranno da co-showrunner e produttori esecutivi. Il regista vincitore dell’Emmy Harry Bradbeer (Fleabag, Killing Eve) dirigerà eil produttore esecutivo dei primi due episodi.racconta la storia di un investigatore privato anziano e sfortunato () nella New York degli anni ’30, costretto a fare i conti con la sua vita passata come unico supereroe della città. Uziel e Lightfoot hanno sviluppato la serie con il team premio Oscar dietro ...

