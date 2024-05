La MALEDIZIONE di una Coppa Italia che l’Atalanta insegue con impegno sbagliando nello stesso modo la FINALE

(Di giovedì 16 maggio 2024) Terzadipersa percontro la Juve: prevedibilità, assenze e una reazione necessaria in vista di Dublino Un film già visto dove passano gli anni, ma il copione dellanon tende a cambiare:favorita per pronostici e competitività della rosa viene limitata e nuovamente battuta, con quella medaglia d’argento

La Juventus ha vinto la Coppa Italia 2024, sconfiggendo l’Atalanta per 1-0 nella finale andata in scena allo Stadio Olimpico di Roma. I bianconeri hanno conquistato il trofeo per la 15ma volta nella storia, tornando ad alzare al cielo il trofeo ...

Allegri e il siparietto con il giornalista in sala stampa: "Mi hai esonerato" - ROMA - Massimiliano Allegri ha portato a casa la Coppa Italia, sconfiggendo l'Atalanta di Gian Piero Gasperini in finale. Al termine della sfida, e imbeccato dai cronisti presenti in sala stampa, il tecnico ha parlato del suo futuro : "Cosa lascio in eredità Mi hai esonerato...

Tutto Allegri in novanta e passa minuti: il 'corto muso', la giacca lanciata, le proteste, gli abbracci plateali con i calciatori e quel ... - Insomma, c'è tutto Massimiliano Allegri nella finale vinta 1 - 0 contro l'Atalanta: il risultato cinico, le urla, le proteste sparse in camminate selvagge a bordo campo, i festeggiamenti ...