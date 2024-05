Diodato vince il Premio Amnesty International con il brano La mia terra

Leggi tutta la notizia su metropolitanmagazine

(Di giovedì 16 maggio 2024), con la canzone “La mia”, è il vincitore delItalia 2024 nella sezione Big, assegnato da una giuria composta da giornalisti, conduttori radiofonici e televisivi, intellettuali, rappresentanti diItalia e di Voci per la Libertà. La cerimonia di premiazione disarà il momento clou della 27ª edizione del festival Voci per la Libertà – Una canzone per, che si svolgerà a Rovigo dal 19 al 21 luglio. Il, composto per il film “Palazzina LAF” di Michele Riondino e vincitore del David di Donatello per la categoria “miglior canzone originale”, è un omaggio alla città di Taranto: passando dal mito, alle origini e alla sua storia, racconta una ...