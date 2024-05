Fentanyl contraffatto entra negli USA

Monni ai candidati, unire le forze contro la droga - Monni ai candidati, unire le forze contro la droga - "L'identificazione del potente anestetico fentanyl come sostanza da taglio in una dose di ... commerciati illegalmente, contraffatti o venduti mescolati a cocaina ed eroina, senza che i consumatori lo ...

Caso Fentanyl a Perugia, Massimo Monni: "Chiedo a tutti i candidati di unire le forze per combattere una piaga pericolosissima" - Caso fentanyl a Perugia, Massimo Monni: "Chiedo a tutti i candidati di unire le forze per combattere una piaga pericolosissima" - Basta pensare che in America, nel 2022, circa un terzo dei decessi tra i giovani dai 25 ai 34 anni è stato causato da overdose da fentanyl".

Fentanyl in Italia trovato in una dose di eroina sequestrata, scatta l'allarme: i rischi secondo l'esperto - fentanyl in Italia trovato in una dose di eroina sequestrata, scatta l'allarme: i rischi secondo l'esperto - Il fentanyl arriva in Italia, scatta l'allarme: quali sono i rischi per il nostro Paese secondo l'esperto, i legami con Afghanistan, Cina e Messico ...