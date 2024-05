Vaccino Covid a mRNA - morti per cancro in aumento dopo ogni dos - boom dopo la -a, proteina Spike causa tumori in soggetti sani e acutizza malattie pregresse - LO STUDIO di Cureus; VIDEO

Inferno di lamiere in autostrada : due morti , otto feriti. È il tragico bilancio dell'incidente stradale avvenuto nel pomeriggio di lunedì 13 maggio, poco prima delle 18, sulla corsia sud dell' autostrada A22 del Brennero, tra i caselli di Mantova ...

In Russia, a San Pietroburgo , un autobus di linea è precipitato nel fiume Moika . Il mezzo ha improvvisamente sbandato , virando a destra. dopo aver colpito un'auto ha sbattuto contro il guardrail distruggendolo e cadendo dal ponte . Il VIDEO ...

Non è chiuso il caso della morte dei due Coniugi palermitani, il commercialista Pietro Delia e l’agente della polizia municipale Laura Lupo, trovati senza vita con ferite da arma da fuoco nella loro casa, in via Notarbartolo, lo scorso sabato ...