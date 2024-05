Natalità Greco SIdR | Dati ISTAT preoccupano

Leggi tutta la notizia su puntomagazine

(Di giovedì 16 maggio 2024), il Presidente del Società Italiana della Riproduzione, Ermanno: “La Pma può contribuire alla crescita delle famiglie” “Idel Rapporto annuale 2024 dell’sullafotografano una situazione preoccupante per il nostro Paese, con 200mila bambini in meno perché 30 anni fa non sono nati i potenziali genitori. A pesare sono le scelte di genitorialità, ma incidono anche le politiche attuate per sostenere il desiderio di diventare genitori, insieme alla scarsa valorizzazione strutturale delle famiglie. In questo contesto, un altro punto debole riguarda la legge 40/2004 sulla procreazione medicalmente assistita, che, nonostante il recente aggiornamento delle sue linee guida, avrebbe bisogno di ulteriori modifiche, come ad esempio una regolamentazione unica e organica sulla ...