A ruba i biglietti per Vis Pesaro-Recanatese Verso il sold out per la sfida che vale tutto

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di giovedì 16 maggio 2024) La febbre dello spareggio sta dilagando nella tifoseria della Vis. Alle 20 di ieri erano circa 1700 ivenduti, di cui 150 ospiti. Nel dettaglio: 900 in Prato, 300 in Laterale (praticamente esaurita), 330 in tribuna coperta. Rimangono un migliaio dia disposizione per i pesaresi: 500 in Prato e 480 in tribuna. Si va dunqueilesaurito, almeno per la parte riservata alla tifoseria locale. Sono invece 588 i tagliandi riservati alla tifoseria ospite che ieri sera ha completato il secondo pullman e avviato il terzo (viaggio a 5 euro e gratis per gi under 18). Sarà dunque un "Benelli" da colpo d’occhio quello di domenica alle 18, quando si gioca lo spareggio playout di ritorno tra Vis e. Era dai tempi del derby con il Fano che la Vis non faceva il pieno allo ...