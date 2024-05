Bologna - omicidio al parco della Montagnola | 21enne ucciso per rapina

(Di giovedì 16 maggio 2024) Ennesimo atto di violenza in pochi giorni al, a. Secondo quanto si apprende, intorno alle 21.30 di mercoledì 15 maggio, un giovane di 21 anni di origine tunisina è morto dopo essere stato accoltellato da un altro uomo che poi è scappato.Leggi anche:, chiuso l’aeroporto per un allarme pistola: ma era solo un errore dei macchinari di controllo Caccia all’assassino delSecondo le prime ipotesi investigative formulate dalla polizia, potrebbe essersi trattato di un tentativo di. Ilcittadino bolognese, che si trova a pochi passi dall’autostazione e dalla stazione, torna dunque ad essere teatro di violenze. Solo sabato scorso era stato arrestato ...

Un giovane di 21 anni è stato ucciso a coltellate in un parco a Bologna nella serata di ieri, mercoledì 14 giugno. Il ragazzo sarebbe stato Aggredito per un tentativo di rapina finito male. Si indaga sull'omicidio.Continua a leggere

CdS - Modello Inter: rosa cresciuta in un anno di 200 milioni! Che differenze col passato... - CdS - Modello Inter: rosa cresciuta in un anno di 200 milioni! Che differenze col passato... - Oltre il campo. Oltre i risultati. Il lavoro di Inzaghi e del management interista in questi ultimi anni si quantifica anche in base alla valorizzazione del parco giocatori: secondo la stima ...

Omicidio a Bologna nel parco della Montagnola, 21enne trovato morto accoltellato: l'ipotesi degli inquirenti - Omicidio a bologna nel parco della Montagnola, 21enne trovato morto accoltellato: l'ipotesi degli inquirenti - Nella serata di mercoledì 15 maggio c'è stato un omicidio nel parco della Montagnola a bologna: un ragazzo di 21 anni è morto dopo essere stato accoltellato.

Omicidio a Bologna: 21enne accoltellato al parco della Montagnola. Le notizie in diretta - Omicidio a bologna: 21enne accoltellato al parco della Montagnola. Le notizie in diretta - bologna, 16 maggio 2024 - Omicidio al parco della Montagnola di bologna, la vittima è un 21enne. Secondo le prime informazioni, ieri sera intorno alle 21.30, il giovane di origine tunisina è morto ...