Maltempo | a Milano il livello del Lambro preoccupa ancora

(Di giovedì 16 maggio 2024) Dopo una giornata e una notte di emergenza, ae in provincia, ildell'acqua è sceso e in molte aree la situazione è migliorata, ma nel capoluogo lombardoildel, appena sotto i livelli di emergenza. In città, ha precisato la Polizia Locale, è stata riaperta via Feltre intorno alle 7, ma nel quartiere di Ponteil fiume èpoco sotto i margini. Il meteo dovrebbe creare una finestra di tempo per far ritirare ulteriormente l'acqua ma si teme un peggioramento in serata. Secondo i soccorritori sul campo raggiunti telefonicamente dall'ANSA, la situazione èincerta, soprattutto tra Gessate e Bellinzago Lombardo, nel Milanese, pesantemente colpite dal...