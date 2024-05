Sesso in cambio di favori in municipio | arrestato funzionario comunale di Campagnano - coinvolte altre 7 persone

(Di giovedì 16 maggio 2024)(Roma), 16 maggio 2024 –indiin. Undel comune di, alle porte di Roma, fruttava la sua qualifica rivestita all'interno dell’amministrazione pubblica per avvicinare donne in condizioni economiche disperate, prospettando la possibilità di ottenere vantaggi di natura economica indi prestazioni sessuali. Ora l’uomo è statodai carabinieri della compagnia di Bracciano e, su delega della procura di Tivoli, è in esecuzione un'ordinanza che dispone misure cautelari, emessa dal gip di Tivoli, nei confronti di 7, di cui 6 arrestate, gravemente indiziate, a vario titolo, per i reati di tentata concussione sessuale, corruzione in concorso e ...

di Andrea Ricciardiello, direttore Time Vision In un ambiente professionale sempre più competitivo e in costante evoluzione, l’importanza del networking e del confronto tra esperti è più evidente che mai. Il networking non si limita più a scambiare ...

Sesso in cambio di favori, arrestato assessore del Comune. Sotto accusa sette persone - Sesso in cambio di favori, arrestato assessore del Comune. Sotto accusa sette persone - In corso perquisizioni in alcuni uffici pubblici, al fine di accertare la regolarità delle procedure amministrative delle gare che vedono coinvolta la società cooperativa interessata dall'indagine ...

Inchiesta Liguria, ora Toti chiede ai Pm di essere interrogato: “Voglio chiarire” - Inchiesta Liguria, ora Toti chiede ai Pm di essere interrogato: “Voglio chiarire” - Giovanni Toti si trova ancora agli arresti domiciliari, e dopo aver esercitato la facoltà di non rispondere, chiede di essere ascoltato. Ma i Pm ora si prendono tempo ...

Superbonus, dietro la lite a scopo elettorale l’accordo Meloni-Tajani: astensione di FI in cambio del rinvio della Sugar Tax - Superbonus, dietro la lite a scopo elettorale l’accordo Meloni-Tajani: astensione di FI in cambio del rinvio della Sugar Tax - Scontro. Faida. Perfino governo a rischio. La seduta fiume della commissione Finanze del Senato di martedì ha dato lo spunto per raccontare una spaccatura nella maggioranza sul Superbonus che è stata ...