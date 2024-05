(Di giovedì 16 maggio 2024) Il 16 maggio si celebra la giornata mondiale della, per sensibilizzare grandi e piccini su una patologia molto diffusa, ma che alcuni pazienti ancora non sanno di avere, perché non è sempre semplice ricevere la. I piccoli pazienti vanno sottoposti a screening e sensibilizzati sulla dieta senza glutine, in modo che comprendano l'importanza di curare questa malattia.

Roma, 15 mag. (Adnkronos Salute) - Maggio il mese dedicato alla prevenzione e all'informazione sulla celiachia , una infiammazione cronica dell’intestino tenue, scatenata dall’ingestione di glutine in soggetti geneticamente predisposti. Dall’11 al ...

Giornata della celiachia, ne soffre l’1% della popolazione: i sintomi - Giornata della celiachia, ne soffre l’1% della popolazione: i sintomi - In Italia, secondo le stime dell’Istituto superiore di sanità, ne soffrono intorno alle 600mila persone, ma sono solo 250mila i pazienti con diagnosi. Ecco come si manifesta la celiachia e come si ...

La celiachia nei bambini: quali sono i sintomi e come avviene la diagnosi - La celiachia nei bambini: quali sono i sintomi e come avviene la diagnosi - La celiachia può essere identificata con assoluta sicurezza attraverso la ricerca sierologica e la biopsia della mucosa duodenale, che avviene attraverso la duodenoscopia. Questi accertamenti ...

Giornata mondiale della celiachia, la storia di Samantha: una battaglia per l’inclusione - Giornata mondiale della celiachia, la storia di Samantha: una battaglia per l’inclusione - evento proposto dall’Associazione Italiana celiachia (Aic), con l’obiettivo di fare corretta informazione, sensibilizzando il pubblico e i media su una patologia che in Italia riguarda circa 600.000 ...