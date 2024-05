Vite al limite su Real Time | stasera la storia di Abi Ruiz

Leggi tutta la notizia su ascoltitv

(Di giovedì 16 maggio 2024) Il giorno 16 maggio 2024 su(canale 31 del digitale terrestre) è andata in onda in prima tv la quarta puntata della stagione 12 dialcon protagonista Abi. Il dottor Nowsaradan in questo caso si è trovato di fronte a un caso estremamente difficile, perché il protagonista ha perso l’uso delle gambe dopo un incidente e gli risulta impossibile recarsi di persona in ospedale a Houston. Tuttavia, grazie alla sua vicinanza, verrà comunque ricoverato nella struttura.al– AbiAbi, il protagonista, ha 37 anni, vive a Austin, Texas, e all’inizio del suo percorso pesa ben 330 kg. Durante i mesi della cura con il dottor Nowsaradan otterrà grandi risultati, scendendo a 183 chilogrammi, per perdere ben 147 kg. Abi ...