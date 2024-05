Calciomercato Milan - si avvicina il rinnovo di Francesco Camarda? Le ultime

(Di giovedì 16 maggio 2024), secondo leindiscrezioni adesso ildiè più vicino. Lesulla trattativarinnova? Ecco lenotizie sul prolungamento di contratto del giovane talento classe 2008 View this post on Instagram A post shared by daily.it (@daily.it) LEGGI ANCHE, prezzo di saldo per Joshua Zirkzee. La clamorosa clausola L'articolo proviene da Daily

Dall’Argentina confermano le voci che vedrebbero il Milan chiedere un INCONTRO con GALLARDO per il dopo Pioli Il Milan è al lavoro per il nuovo tecnico, dato che Stefano Pioli saluterà con ogni probabilità la società rossonera al termine di questa ...

La situazione infortunati in casa Milan è divisa tra buone e cattive notizie: ecco le ultime in vista della gara contro il Torino Il Milan si prepara per la trasferta di Torino contro la squadra di Juric. Secondo Sky Sport ci sono alcuni importanti ...

CdS - Modello Inter: rosa cresciuta in un anno di 200 milioni! Che differenze col passato... - CdS - Modello Inter: rosa cresciuta in un anno di 200 milioni! Che differenze col passato... - Oltre il campo. Oltre i risultati. Il lavoro di Inzaghi e del management interista in questi ultimi anni si quantifica anche in base alla valorizzazione del parco giocatori: secondo la stima ...

Milan news, scatto in avanti per il nuovo allenatore: la scelta del club - milan news, scatto in avanti per il nuovo allenatore: la scelta del club - milan news, la dirigenza dei rossoneri sembra aver trovato una preferenza per quanto riguarda la scelta del nuovo allenatore.

BONAVENTURA, I suoi occhi su Atene e sull'Europeo - BONAVENTURA, I suoi occhi su Atene e sull'Europeo - Contro il Monza Jack è tornato in panchina e domani sera potrebbe tornare in campo. Italiano ha bisogno dei suoi uomini migliori per queste ultime gare della stagione e Bonaventura, insieme a Nico e ...