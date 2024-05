Ilaria Salis - accolto il ricorso | andrà ai domiciliari dopo 15 mesi di carcere

(Di giovedì 16 maggio 2024) È statodal tribunale di seconda istanza ungherese ilpresentato dai legali diche può quindi uscire dale andare ai15di, a Budapest. La nostra connazionale, che è accusata di lesioni aggravate nei confronti di due neonazisti con l’aggravante dell’appartenenza a un’organizzazione antifascista, rischia fino a 24 anni di reclusione. L’avvocato Gyorgy Magyar ha spiegato che la sua assistita sarà libera su cauzione e che “ha garantito che non scapperà e avrà un braccialetto elettronico“. Il trasferimento agli arrestia Budapest per, deciso dai giudici ungheresi, apre la strada che agevola ...

