Scandalo a luci rosse al comune di Campagnano | funzionario concedeva favori in cambio di sesso

(Di giovedì 16 maggio 2024) Avvicinava donne in condizioni economiche disperate, prospettando la possibilità di ottenere vantaggi di natura economica indi prestazioni sessuali. Per questo un64enne deldi, alle porte di Roma, è stato arrestato dai carabinieri di Bracciano che, su delega della Procura di Tivoli, hanno eseguito un’ordinanza che dispone misure cautelari nei confronti di 7 persone, di cui 6 arrestate, gravemente indiziate, a vario titolo, per i reati di tentata concussione sessuale, corruzione in concorso e falsità ideologica commessa da pubblico ufficiale in atti pubblici., la trappola del64enne L’indagine, originata dalla trasmissione di una relazione redatta dai servizi sociali deldi...

